罷韓團體日前第二階段連署過關，中選會擬於17日開會審議，若確定成案，將在公告後2個月內投票，粗估時間點約落在6月下旬，韓國瑜日前委請前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元遞狀聲請停止執行。詢及黨中央如何助韓，文傳會主委王育敏今天說，一切尊重韓市長的策略規劃，黨中央全力配合，也希望韓國瑜專心拚市政，度過罷韓危機。

高雄市長韓國瑜正面臨罷韓危機，國民黨主席江啟臣上任後，積極拜會地方，和韓國瑜碰面後，承諾全力支持韓國瑜，日前罷韓團體遞交第二階段連署書，中選會預計17日開會確定是否成案。

對於黨中央如何具體挺韓撐過罷韓危機，文傳會主委王育敏說，黨中央一直密切和韓國瑜連繫，一切尊重韓國瑜對罷韓的策略規劃，黨中央將全力配合。

據媒體報導指出，韓國瑜陣營對於罷韓「認真就輸了」，將冷處理應對，不會動員支持者投票，王育敏說，目前還沒有討論到動員韓粉這部分，相信韓國瑜的支持者能自發性來幫助韓市長，希望韓國瑜專心拚市政，度過罷韓危機。

至於政策會邀請包含卸任立委、現任市議員擔任義務副主委兼政策會副執行長，是否有意廣邀各派系，為連任黨主席鋪路，王育敏表示，過去政策會都會邀請卸任立委或地方民代擔任政策會副執行長，欲借重其在政治影響力與地方經營成果，幫助國民黨持續扎根，這次江啟臣也是循過去慣例邀前立委與市議員來協助。

王育敏指出，最近一直說江啟臣好像有馬系、連系、朱系等各派系人馬，但國民黨就是靠這些人集合，特別指認哪個派系不是事實，因為他們都是國民黨重要力量，每一份力量在改革過程中都不可缺少。

(中時 )