南六企業董事長黃清山捐贈1000箱當季鳳梨，慰勞南市公所人員防疫辛勞。(莊曜聰攝)

南六企業董事長黃清山捐贈1000箱當季鳳梨，慰勞南市公所人員防疫辛勞。(莊曜聰攝)

國內不織布大廠南六企業董事長黃清山出身台南市六甲區，除了企業加入口罩國家隊，提供平價穩定的原料給口罩業者外，他也常做公益回饋鄉親，這次他花費500萬元，向南市農民採購當季的1000箱鳳梨，再轉贈給37區的公所，慰勞防疫人員辛勞，六甲鄰近地區的獨居長輩也受惠。

捐贈儀式選在六甲區的龍湖代天府廣場舉行，南六企業董事長黃清山親自出席，包括台南市長黃偉哲、民政局長顏振標、六甲區長陳啟榮等37區區長都到場，代表接受捐贈。

因為現在正值台南市鳳梨產季，黃清山特別向關廟、龍崎一帶產地的農民採購鳳梨，每箱500元，總共買了1000箱，南市37個公所各領取到10箱，另外六甲、下營、柳營、官田區的獨居長輩每人都能領到1顆。

市長黃偉哲表示，黃清山帶領南六企業全力支持口罩生產，還用實際行動購買台南鳳梨協助行銷，幫忙農民，是社會企業的表率，希望能夠藉此拋磚引玉，鼓勵更多企業、社團和社會大眾，共同支持防疫第一線人員，後續也將視疫情發展，持續協助向各界募集防疫物資。

(中時 )