新北市新店渡碼頭去年受到米塔颱風影響淤積嚴重，水利局進行周邊清淤工程順利完工，浮筒自行車牽引道11日重新開放。（新北市水利局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店渡碼頭去年受到米塔颱風衝擊淤積嚴重，影響人力擺渡營運，水利局今年2月起封閉周圍浮筒自行車牽引道，進行渡船碼頭周邊清淤工程，如今工程順利完工，浮筒自行車牽引道也於今（11日）重新開放，提供民眾舒適的休憩空間。

據悉，新店渡船始於1881年間，因早期碧潭吊橋尚未興建，是進入灣潭等山區的交通樞紐，連結新店溪兩岸的重要工具，如今新店渡碼頭為新店溪流域僅存的人力擺渡渡口，更是全台唯一人力擺渡，深具新店地方文化特色。

水利局表示，市府於2019年9月興建完成全台唯一浮筒自行車牽引道，成功串連了青潭地區與碧潭風景區的生活與休憩空間，藉此更延伸了碧潭觀光動線，也成為新店觀光的一大特色，提供單車族一條安全的行駛路線。

米塔颱風去年侵襲台灣造成新店渡口嚴重淤積，影響全台唯一人力擺渡營運與浮筒自行車牽引道使用，水利局今年2月起開始進行清淤與浮筒牽引道檢修改善工程，關閉浮筒自行車牽引道。

水利局表示，如今清淤工程順利完工，人力擺渡已可正常營運，浮筒自行車牽引道重新開放使用，開放時間為上午6時至晚間10時，仍僅提供行人與自行車牽引使用。

水利局強調，重新開通後民眾又可騎著自行車沿途欣賞新店溪風景，來到浮筒自行車牽引道感受不同的心境與風景，但由於正值新冠肺炎防疫期間，仍呼籲民眾注意自身健康防護措施，保持戶外安全社交距離，佩戴口罩、勤洗手。

(中時 )