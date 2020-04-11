光良新專輯《絕類》找來黃韻玲、李欣芸兩大才女掌舵，各自操刀半張專輯的兩人，讓光良在曲風、唱腔上展現不同以往的風格；巧合的是，兩位才女在製作光良新專輯過程中，前後接下台北流行音樂中心的董事長以及高雄流行音樂中心執行長，讓光良意外一手掌握北流及南流的掌舵者，50歲的他笑稱把自己的「下半場人聲」，放心交給兩個女人改造。

黃韻玲和光良認識20年從未合作，這次主要因兩人在去年愛之日常音樂節合唱主題曲錄音而促成，能和仰慕已久的偶像合作，光良把自己當新人進錄音室，他形容黃韻玲就像個雕刻家，「小玲姐在製作上就像精雕細琢的雕刻藝術家，她不會第一次就把完整的東西給你」，而是在配唱後，再跟著整體感覺增減編曲的細節，出來的作品也就像是充滿厚度，精準又接近完美的精品；光良笑說：「讓我感覺整個人跟作品都被她雕刻到像是完美的羅馬雕像！」

最近勤跑通告的光良，上遍大小電台廣播節目加起來超過20個，由於疫情日益嚴重，儘管到通告地點都會洗手、量體溫，光良對於防疫問題更加小心，除了隨身攜帶兩個口罩，他還自備防疫包包括體溫器、酒精、乾洗手，通告前後都要消毒一次，他還像個衛生股長般地幫周遭的工作人員消毒一次。

光良（左）新專輯《絕類》邀李欣芸合作。（星娛音樂）

(中時 )