中新網11日報導，大陸國務院聯防聯控機制於今日召開新聞發布會，大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，4月10日，湖北省現有重症病例首次降至100例以下。

他表示，近幾日，個別省份又出現聚集性病例，提示要始終做好個人防護，不紮堆少聚集。各地須進一步加強監測，即早發現病例，做好重點場所、重點單位、重點人群的防控工作，將疫情風險降到最低。

(旺報 )