陸個別省份 又現聚集性新冠病例 15:442020/04/11 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。取自中國網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中新網11日報導，大陸國務院聯防聯控機制於今日召開新聞發布會，大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，4月10日，湖北省現有重症病例首次降至100例以下。 他表示，近幾日，個別省份又出現聚集性病例，提示要始終做好個人防護，不紮堆少聚集。各地須進一步加強監測，即早發現病例，做好重點場所、重點單位、重點人群的防控工作，將疫情風險降到最低。 (旺報 ) #病例 #重點 #新聞 #省份 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸首現單日無新增死亡病例 09:492020/04/07 兩岸 陸地入境口岸 淪防疫最大破口 04:092020/04/08 焦點新聞 南韓壓平新冠曲線 科技成關鍵 04:102020/04/08 國際大事 疫情進入緩解期？網點名「3神國」 07:552020/04/08 日常 陸新冠肺炎 新增62例確診 2人死亡 10:012020/04/08 兩岸 陸全境新增63例確診 2例本土病例 11:102020/04/09 兩岸 陸新增確診42例 無症狀感染者47例 10:582020/04/10 兩岸 陸新冠肺炎9日新增確診42例 死亡1人 17:122020/04/10 兩岸 道安預算扯罷韓 新聞局批莫名其妙 04:102020/04/11 地方新聞 陸新增確診病例46例 廣東新增3例本土確診 10:422020/04/11 兩岸 兩岸熱門新聞 陸個別省份 又現聚集性新冠病例 - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 獨家〉今共機上午繞台 美艦下午即通台海 陸艦伴隨監控 - 兩岸 - 旺報 山雨欲來 陸官媒籲做好準備 - 焦點新聞 - 旺報 孕婦肚中8月胎兒突沒動靜 一照超音波嚇傻：扭成「麻花捲」！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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