一名高雄留姓婦人因懷疑丈夫和市場擺攤的陳姓婦人有染，竟拿硫酸到市場對陳女潑酸，導致陳女臉部、前胸及左眼受到侵蝕毀容。事後留女逃亡10年，直到去年才遭到警方逮捕，高雄地院依重傷害罪判處6年6月，可上訴。

判決書指出，2004年6月18日上午11時，留女攜帶1瓶裝有硫酸的綠色塑膠瓶，前往市場找尋陳女，抵達陳女攤位後，朝著陳女身體及臉部潑灑硫酸，使陳女左眼、臉部、胸前及雙側上肢2至3度灼傷，佔體表面積17%。

陳女經過多次清創植皮才讓傷口癒合，因受傷後有許多後遺症，疤痕也會永久存在，就算透過整形手術也難以恢復原狀，讓陳女生心理受到極大影響。但留女犯案後在外逃亡10年，直到2019年才被警方逮捕。

高雄地方法院審理後，留女僅因懷疑丈夫與陳女有染，竟潑酸導致陳女毀容，使其陳女內心受到極大創傷，事後沒有和解還逃亡10年，最後依重傷害罪判刑6年6月，可上訴。

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(中時電子報)