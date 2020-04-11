新冠肺炎疫情嚴峻，台灣累計確診人數382人，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學醫師發文表示，9日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中語重心長的警語，「台灣沒有大意的本錢」，且新冠肺炎傳染力遠大於SARS，若病人突然暴增可能造成醫療資源不足，那時的致死率甚至會比SARS還高。

謝宗學醫師在臉書發文表示，9日下午開車接孩子下課，看到下班下課時間人潮眾多，便當店、飲料店大排長龍，好像世界沒有新冠肺炎肆虐，心中不禁想，這樣平靜的生活能一直維持嗎？會不會一覺醒來爆疫情大爆發，使平常熟悉的一切灰飛煙滅，開始禁足和封城？

（圖／翻攝自Dr. E 小兒急診室日誌臉書）

謝宗學也指出，台灣現在面臨的嚴峻危機，一、世界各國疫情沒有趨緩的現象，大陸繼續掩飾疫情拚復工，二、清明連假人潮群聚的危機，至少還要10天才能解除，三、國人開始鬆懈，街上看到不少人沒戴口罩。

謝宗學也表示，每天維持高強度防疫的生活很痛苦，但要保有現在如常的生活模式真的只能這樣。清明連假後他開始配戴N95口罩，因為現在國外旅遊史與接觸史已不再是判斷新冠肺炎唯一參考依據，他知道職責所在，不能讓自己染病，所以開始適應12小時緊戴N95工作。他希望大家能持續做好個人防護措施，不要參加人多的活動、不要到密閉空間及人潮擁擠的地方去，出門一定要戴口罩、勤洗手，保護自己也保護家人，更是保護國家，台灣真的沒有大意的本錢。

(中時電子報)