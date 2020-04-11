今（11日）適逢周末假期，金山商圈及金包里老街人流未達壅塞程度，金山區公所改以移動式宣導為主。（金山區公所提供）

今（11日）適逢周末假期，金山商圈及金包里老街人流未達壅塞程度，金山區公所改以移動式宣導為主。（金山區公所提供）

中央流行疫情指揮中心10日宣布，即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。今（11日）適逢周末假期，金山商圈及金包里老街人流未達壅塞程度，金山區公所改以移動式宣導為主。

金山區公所表示，經評估金山商圈及金包里老街人流未達壅塞程度，且店家攤商及遊客均有佩戴口罩，未實際設置管制點，改以區公所、警分局、清潔隊及衛生所同仁移動式宣導「佩戴口罩」、「禁止試吃」及「社交距離」觀念，現場民眾皆十分配合。

金山區長陳國欽表示，區公所自3月19日起即發布「因應COVID-19新冠肺炎-新北市金山區防疫措施」，暫停開放封閉型場館、廟慶活動暫緩辦理、對區內熱門觀光景點及市場執行人流管制，並宣導佩戴口罩的重要性「保護自己也保護他人」。

車流管制方面，區公所與警分局持續透過路口監視器、公路總局智慧化省道即時資訊監控區內聯外道路及中山路主要幹道狀況，交通大隊金山分隊移動式疏導車流及勸離臨停車輛，全區交通順暢。

金山區公所表示，周末假日管制措施即日起實施，並透過區內應變中心會議研商滾動式修正，但疫情狀況變化迅速，不久後的五一連假將是管制措施實施的關鍵點，應變中心將視現地實際狀況即時通告配套予民眾周知，並依循防疫政策嚴格執行。

(中時 )