林聰明砂鍋魚頭除要求排隊民眾戴口罩，並盡量以1公尺間距排隊。（呂妍庭攝）

林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧解釋店內的防疫作為，包括設透明隔板。（呂妍庭攝）

因應新冠肺炎加劇的疫情，經嘉義市衛生局輔導，嘉義市幾家排隊名店，福義軒成功街門市、劉里長雞肉飯、御香屋和林聰明沙鍋魚頭等業者，都發起「排隊未戴口罩者，本店不賣」活動，避免群聚人潮增加傳染風險。

衛生局已多次派員至福義軒、林聰明砂鍋魚頭、御香屋、劉里長雞肉飯在地排隊美食名店，輔導業者戴口罩及清潔消毒環境，近日業者又響應發起「排隊未戴口罩者，本店不賣」活動，執行2、3天下來，民眾多半能配合。

休息5天，林聰明砂鍋魚頭今重新開賣，在非用餐熱門時段，依舊有不少民眾排隊，林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧說，客人來店用餐會先量額溫、手部消毒，排隊民眾也會請對方戴口罩，並盡量以1公尺間距排隊，另為縮短排隊時間，外帶民眾1人限購3分，不過在歷經清明連假文化路被警示後，今天的客人較以往周末少了3成左右。

御香屋在清明節連假後會響應加強防疫，也休店5天進行環境消毒，今重新營業，為避免排隊人潮過多，產生群聚傳染疑慮，御香屋在臉書呼籲民眾先打電話預約，到店取貨或排隊則必須戴口罩，店門口更直接貼出未戴口罩不賣的告示。

(中時 )