因應新冠肺炎加劇的疫情，經嘉義市衛生局輔導，嘉義市幾家排隊名店，福義軒成功街門市、劉里長雞肉飯、御香屋和林聰明沙鍋魚頭等業者，都發起「排隊未戴口罩者，本店不賣」活動，避免群聚人潮增加傳染風險。
衛生局已多次派員至福義軒、林聰明砂鍋魚頭、御香屋、劉里長雞肉飯在地排隊美食名店，輔導業者戴口罩及清潔消毒環境，近日業者又響應發起「排隊未戴口罩者，本店不賣」活動，執行2、3天下來，民眾多半能配合。
休息5天，林聰明砂鍋魚頭今重新開賣，在非用餐熱門時段，依舊有不少民眾排隊，林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧說，客人來店用餐會先量額溫、手部消毒，排隊民眾也會請對方戴口罩，並盡量以1公尺間距排隊，另為縮短排隊時間，外帶民眾1人限購3分，不過在歷經清明連假文化路被警示後，今天的客人較以往周末少了3成左右。
御香屋在清明節連假後會響應加強防疫，也休店5天進行環境消毒，今重新營業，為避免排隊人潮過多，產生群聚傳染疑慮，御香屋在臉書呼籲民眾先打電話預約，到店取貨或排隊則必須戴口罩，店門口更直接貼出未戴口罩不賣的告示。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。