太魯閣國家公園即日起實施停車場減半管制措施，工作人員在各停車場設置管制牌和移動式護欄。（王志偉攝)

配合中央人車流量管制，知名太魯閣國家公園停車位減半。（王志偉攝）

因應新冠肺炎疫情，各地景點實施人流管制，太魯閣國家公園即日起實施停車場減半管制措施，有遊客繞了幾圈沒停車位，就離開，但多表示配合，不覺得不方便，另，縣府做出最新決定，配合中央疫情指揮中心規定，花蓮東大門夜市規劃單一出入口，一次最多開放5000人進入，預計下週實施。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文說，配合中央防疫措施，今起在遊客中心、布洛灣、天祥3個園區內大型停車場，實施停車格減半的管制措施，停車場設有告示牌與移動式護欄，機車格不管制。行政中心、遊客中心及各管理站，也都必須戴口罩才能進入，室內設置排隊標線，讓遊客維持1.5公尺的社交距離。

太管處表示，遊客中心原有小客車位67格、大客車19格，布洛灣小客車158格、大客車30格，天祥則有小客車59格、大型車19格，全部減半。

此外，防疫期間避免夜市人潮擁擠，中央擬要求夜市市場，採單一入口方向管制人流，並依照空間計算合適流量，花蓮縣府觀光處工商管理科長林政穎說，東大門夜市面積換算安全人數最多可容納7000人，縣府將標準提高至5000人。

林政穎指出，目前計劃各夜市單一出入口，有管制人員駐點統計人數、提醒遊客戴口罩，4月底前也將設置紅外線熱顯像儀量測體溫，管制時間從傍晚5時至9時30分，並視人潮狀況延長。

林政穎說，進出口處管制人員每半小時至1小時統計人數，若超過限額就停止放行，預計13日會與各夜市管委會主委開會討論細節，最快14日起實施。

(中時 )