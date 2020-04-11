白河警分局在山區路段攔查重機車，針對分貝數及改裝部分取締。（白河警分局提供／莊曜聰台南傳真）

周末假日期間，台南市道174、175線的山區道路是重機車友喜歡行駛的路段，但車隊呼嘯而過時噪音不小，擾亂鄰近村莊安寧，台南市白河警分局上午展開攔查取締，針對分貝數及違法改裝部分開罰，提醒車友注意。

白河警方指出，部分改裝車輛音量過大，引擎聲影響村民安寧，且不時有重機車騎士發生意外交通事故，未來將針對改裝車經常出入路段，配置警力加強攔查取締相關違規車輛，希望藉此保障山區用路人行車安全。

今日的取締勤務在174線東山橫路段實施，由白河警分局、台南市交通大隊、環保局及新營監理站執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，包括當場測排氣管分貝數及改裝部分，共開罰非法改裝車輛3件、無照駕駛2件及越級駕駛1件，噪音超標則有6件，總共開罰12件，其中9件要召回檢驗。

白河分局表示，未來除定期、定點持續安排巡邏及路檢勤務，取締改裝車輛、危險駕車、超速行駛等違規行為外，也不定期與環保局、監理站等單位，共同執行聯合稽查勤務，提高執法強度及頻率，以減少交通事故發生機率。

(中時 )