疫情當前，仍有酒客上門消費，市府稽查時也發現，金錢豹KTV的包廂沙發內，沙發每隔一個位子都特別用沙發貼膠帶識別。（盧金足攝）

市府經發局長張峯源10日深夜再前往台中4家特種行業聯合稽查，了解是否實名制。（盧金足攝）

員警穿著「LED面板背心」投入防疫臨檢，將宣導標語透過LED面板顯示。（盧金足攝）

台中特種行業「實名制」， 市府連續兩晚強力稽查 。（盧金足攝）

台中特種行業「實名制」， 市府連續兩晚強力稽查 。（盧金足攝）

中央9日宣布酒店、舞廳暫停營業，台中市政府加碼宣布台中除酒店、舞廳外的八大特種行業，實施「實名制」，違者裁罰。執行首日，市府已率先稽查4家舞廳及KTV，10日深夜再次稽查4家KTV、夜店業、飲酒店業等特種行業，業者與消費者均遵守規定，未有違規情事發生，金錢豹KTV包廂內的沙發，業者都事先貼上打「X」的膠帶，室內1.5公尺變成最遙遠的距離。

雖然疫情當前，仍有酒客上門消費，市府稽查時也發現，金錢豹KTV的包廂沙發內，沙發每隔一個位子都特別用沙發貼膠帶識別，提醒客人和服務小姐勿過界，保持社交距離，客人花錢消費唱歌飲酒作樂，變成最遙遠的距離，但包廂密閉空間，門關起來時，客人在享樂與防疫時，是否會跨越防線，自保為要。

市府經發局長張峯源10日深夜再前往台中4家特種行業聯合稽查，其中位在台灣大道店的金錢豹酒店，一樓為舞廳已暫時停業，一到四樓為KTV繼續營業，台中市夜生活指標的金錢豹酒店，大型娛樂業者同時擁有舞廳業及視聽歌唱業。

舞廳依規停業，屬KTV的視聽歌唱業在經發局與警方稽查時也依規實名登記，入場人員均填具姓名、電話等資訊，並落實量體溫、戴口罩等防疫措施；其餘夜店業、飲酒店業也均遵守相關規定。

張峯源說，市府已公布裁罰基準，特種行業如現場超過容留人數、未公告容留人數、未量體溫，首次將勸導，第2次罰3000元，第3次罰9000元，第4次之後均罰1萬5000元；未實名登記、未戴口罩者，首次就開罰3000元，第2次罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元。

台中市警察局第六分局長盧廷彰強調，連續兩晚稽查，無查到居家檢疫及隔離者到處跑，警察同仁在稽查時，均戴上口罩、做好防護措施。

市府表示，市府上月超前部署，祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，促使多家大型娛樂業者停業一至兩周，全面消毒防疫。清明連假過後，部分業者陸續恢復營業，市府持續稽查臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走。

為防堵疫情，除了酒店、舞廳配合中央規定暫停營業外，市府更率先加嚴，要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等其餘八大特種行業，實施「實名制」，業者並須落實出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內外保持社交距離等，違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

(中時 )