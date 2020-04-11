美軍艦機近日在台海周邊活動頻繁，如戰功彪炳的貝瑞號伯克級驅逐艦（USS DDG 52）方於10日航行台灣海峽，並至11日早上才離開；在貝瑞號航行台海期間，美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利上將（Mark Alexander Milley）於10日警告各方潛在對手：「僅管美軍正面臨新冠疫情的危機，但不要因此懷疑美軍實力。美軍戰備能力依然強大，隨時準備應對任何威脅」。

米利10日在美國國防部的全體會議上警告潛在對手，在新冠疫情這場危機中，不要誤判美軍的戰備和作戰實力。美軍戰備能力依然強大，任何人不要懷疑美軍在必要時做出回應和保衛美國人民的作戰能力。美國有軍力且已採取適當的緩解措施。例如，美軍的核戰略部隊受新冠疫情的影響正在減緩。其它軍種、反應部隊、高端軟件等等，也正在採取一切適當的應對措施。我希望世界上任何人不要以為，美軍戰備能力從某種程度上顯著削弱了。事實上沒有！

米利上將表示，雖然羅斯福號航母上出現水兵感染新冠病毒的情況，但是如果需要應對世界局勢，羅斯福號可以相當迅速地重新出海執行任務。美軍的戰備實力沒有被削弱，根本不會讓國家遭受其它威脅。現在外界有一些這樣的說法，我只想說明的是，我要確保每個人確信無疑，美軍戰備能力依然強大。無論是什麼樣的威脅，我們依然有能力應對，而且做好了準備。

美軍參謀長聯席會議副主席約翰·海騰空軍上將也表示，航母只是美軍總體作戰能力的一小部分，美軍的整體聯合作戰能力能夠確保隨時應對挑戰。我們必須要做的是，計畫好如何在這種周圍有新冠疫情的情況下運作。

海騰說，儘管一艘航母很威風、強大，但它只是美國總體戰力的一小部分。我們擁有陸軍、海軍、空軍和海軍陸戰隊組成的聯合作戰部隊，能對付任何問題。所以，如果美軍的一艘航母遇到了挑戰，還有美軍的長程轟炸機、及多項戰力能支持。美軍會應用整個聯合作戰部隊來確保隨時隨刻準備戰鬥。

美國國防部副部長諾奎斯特也警告，潛在敵人不要犯致命錯誤、以為新冠病毒折損了美軍的整體戰鬥力。過去四年來，在經受強制性削減預算的負面影響後，我們重建了軍隊，擁有更多的軍人、更多尖端武器、更充足的彈藥，比以前更加訓練有素。如果我們的敵人以為現在是我們軍力軟弱的時刻，那麼他們犯了危險的錯誤。且「如果亞太地區出現安全危機，羅斯福號航母完全可以立即出海執行任務」。

(旺報 )