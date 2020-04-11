美國太空總署（NASA）近日釋出了太空探測器—朱諾號（Juno）拍攝到的木星照片，唯美的畫面令人驚嘆不已，雖然目前科學家尚未得知這些漩渦狀煙霧是如何形成，但已經吸引網友熱議，直呼「根本是大師名畫！」

木星是太陽系中最大的行星，而NASA在2011年發射的太空探測器—朱諾號（Juno），於2016年進入木星軌道，拍攝了許多木星的壯觀照片，而傳回的照片也顛覆了人們腦中對於木星的「土黃色」印象，將鏡頭拉遠，其實木星是一顆深藍色的行星，且木星因大氣層上有氣流漩渦，所以兩極會呈現幾何形狀排列，相當漂亮。

（圖／翻攝NASA）

許多網友看到NASA公布的木星唯美照，上面的漩渦狀煙霧令人讚嘆不已，「看起來真的超壯觀、超美」、「實在太漂亮了」，更有網友以梵谷名畫《星空》來形容此畫面，「是不是梵谷當年被外星人帶去太空遊覽回地球後就瘋了！才能創作出，星空等一直渦漩的名畫？」

(中時電子報)