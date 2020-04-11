彰化縣警察局長方仰寧（中）一連2天跑了3家銀行，就為了當面感謝機警的行員協助警方攔阻詐騙集團，保住縣民辛苦積攢的血汗錢積蓄。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局長方仰寧（中）一連2天跑了3家銀行，就為了當面感謝機警的行員協助警方攔阻詐騙集團，保住縣民辛苦積攢的血汗錢積蓄。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局長方仰寧(左三)強調，金融機關若能在第一線機警協助顧客預防被詐騙提款匯款，才能真正幫縣民守住荷包。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情延燒，防疫物資搶手，不肖業者上網兜售，讓民眾誤信有口罩、額溫槍可買，匯款後才知遭詐，彰化縣警察局長方仰寧強調，警察協助防疫但打擊犯罪沒有假期，呼籲民眾網購時要特別謹慎，目前主要犯罪型態多是在臉書得知購物訊息，私下交易時受騙。

過去郵局、銀行等金融機關都要求入內民眾一律脫下安全帽口罩，如今疫情當前，警衛也不得不拿出額溫槍抵住顧客們額頭要求大家再把口罩戴上。方仰寧一連2天跑了3家銀行，表揚3名行員成功反詐騙，為了感謝行員為客戶保住近200萬元的辛苦血汗錢積蓄，他全程佩戴口罩進行表揚。

台銀鹿港分行蔣姓女襄理去年12月16日發現有客戶，疑似遭到假檢警詐騙50萬元、合庫大竹分行潘姓女行員在去年12月25日發現客戶遭假親友詐騙100萬元、永靖郵局蔡姓經理也在今年1月18日發現客戶疑似遭到假檢警詐騙40萬元。

所幸因3人機警敏感防詐，進一步主動上前詢問後發現發現客戶有用途交代不清、一邊提匯款一邊持續保持通話，且神情緊張焦慮等異常反應，進而通報轄區警方火速到場查證，警銀聯手成功為縣民守住荷包。

方仰寧說，他要當面感謝這些機警行員，都是金融業界的人間菩薩，讓彰化縣民不因詐騙集團誘騙，損失辛苦存下的積蓄，否則一經提款匯款，就算事後警方緝捕破案，受害民眾的血汗錢也難已全數取回。

他感謝彰化縣警察之友會理事長黃信雄長期支持警方工作，還熱心提供連鎖大賣場禮券作為實質獎勵，這項鼓勵行員的激勵措施將會持續辦理，讓更多行員在行善後能獲得鼓勵。

(中時 )