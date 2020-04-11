已故前行政院長郝柏村昨天出殯，對於是否頒褒揚令給郝柏村，蔡英文總統表示，「理所當然」。但有民間團體呼籲蔡總統，考量郝柏村為威權時期加害者，不應頒發「褒揚令」給郝；總統府發言人張惇涵今表示，「我們的態度沒變。」
郝柏村昨天出殯，安葬在五指山國軍示範公墓特勳區，日前蔡總統受訪表示，郝柏村對國家是有貢獻，尤其是在823砲戰期間，因此頒發褒揚令是「理所當然」。
隨後台灣民間真相與和解促進會、台灣人權促進會等多個民間社團日前發表共同聲明，對於要頒發「褒揚令」給郝柏村一事，蔡英文總統三思，並建議行政院促轉會應就此議題，帶領社會做轉型正義的公共討論。
促轉會代理主委楊翠日前在立法院備詢時則表示，威權統治時期涉及違反自由民主憲政秩序不法行為的當事人，是不是應獲得褒揚令應全面納入反省。
與郝家親近的台北市議員游淑慧昨天指出，家屬預定8月23日舉辦追思會，家屬並不拒絕府方的褒揚令。
對於部分民間團體反對聲浪，總統是否會改變態度？張惇涵今表示，「我們的態度沒變。」
至於總統何時頒發？張惇涵強調，一切按照相關程序來辦理。
(中時 )
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