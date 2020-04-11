新冠肺炎疫情迄今已席捲全球200多個國家，全球超過百萬人感染確診，造成數萬人死亡；國際刑警組織INTERPOL及歐洲刑警組織EUROPOL，近來均發現犯罪集團利用疫情進行詐騙，幾乎每天都有INTERPOL成員國通報遭詐欺案件，INTERPOL發現被害人多位於亞洲，最高有人損失數十萬美元，目前已向194個成員國發出紫色通報(Purple Notice)，警告民眾慎防歹徒利用疫情蔓延之際，因恐慌落入詐騙陷阱。EUROPOL也將衍生出的新型犯罪趨勢公告會員國，呼籲各國民眾提高警覺。

INTERPOL警告，嫌犯常利用民眾於網路上購買醫療用品時進行一系列網購詐騙。因近來外科口罩等醫療用品需求量激增，卻很難從零售通路購得，網路上因此出現許多販售此類商品之假商店、網站、社群帳戶及電子郵件。其中，包括嫌犯冒充診所或醫院人員打電話給被害者，聲稱被害者的親屬感染新冠肺炎，要求給付醫療費用的電話詐欺，或冒充國家或全球衛生機關寄送電子郵件，誘騙被害者提供個資或付款資料，或於郵件中夾帶惡意軟體誘騙被害人點擊的網路釣魚等方式。

另EUROPOL亦針對新冠肺炎爆發以來的犯罪趨勢進行分析，發現不法分子利用疫情擴散之際衍生了3種新犯罪模式：

1.網路犯罪：隨著越來越多的公司或雇主建立遠距辦公，並允許員工自外部連接到公司網路系統，預計不法分子將更容易取得攻擊媒介。

2.詐欺犯罪：不法分子利用被害者焦慮及恐懼心理，快速地調整並改編大眾熟知的詐欺話術及手法，其中包含各類型的電話詐騙及供應商詐騙。

3.假冒及偽劣商品：自新冠肺炎爆發以來，偽造保健衛生產品、偽造個人防護設備和偽造藥品的銷售量增長許多，今年3月EUROPOL支援的PANGEA專案行動中，全球90個執法機構共查扣約1300萬歐元危險藥品及超過3萬4000件醫用口罩、測試篩劑等偽造醫療物品。

刑事局表示，這些犯罪在國內也同樣發生，統計截至8日為止，發現與疫情相關的犯罪模式，包含囤積及哄抬口罩價格，共偵辦62件，查扣約5萬8000片口罩。

另疫情期間涉及口罩詐騙案件共363件，其中以假網拍販售的手法為主(322件，佔88.7％)，使用平台以臉書最多，歹徒大多以不出貨、買空賣空之方式進行詐騙。

(中時 )