今年新冠肺炎爆發全球公衛危機，導致全球重要股市跌幅均超過2成，其中美股在短短10天內熔斷4次，美股至今也不過才5次熔斷的紀錄，足見市場恐慌氛圍。但行情往往都在絕望中產生。台股自3月19日見到8523低點後，開始一步步反彈上攻，才13個交易日就重新站回萬點關卡，成交量也漸漸回溫，維持在1500億以上，融資也開始從低檔900億逐步攀升至930億。台股是否有機會持續回升，甚至走出V型反轉的態勢呢？

新冠肺炎疫情衝擊全球，小從個人的生活圈各自隔離、居家工作，大至各國的斷航、邊境檢疫，以及物流阻絕。各個企業在這樣的疫情中，業績應該會在人流、物流、金流的影響下走向衰退，但大立光公布3月營收54.44億元月增48%年增39%，2020年Q1業績更是歷年來最佳，表現遠比市場預期來的更好。

台灣是少數幾個仍維持社會經濟運作的國家，因此企業營收還能維持在相對水位，也為台股反攻帶來支撐。

在各國央行為了救市、挽救中小型企業防資金斷鏈下，紛紛祭出降息和寬鬆貨幣政策，以刺激、維持經濟體的運作於不墜，但台灣目前央行僅調降1碼，基準利率1.125%，且台股很多企業殖利率超過4%以上（如：環球晶、鈊象、群聯、精華、聖暉、華碩、漢唐等）相對於許多歐美國家接近零利率甚至負利率的狀況，台股受益於高殖利率，對國際資金有一定程度的吸引力。

從今年以來的台幣走勢就可看出端倪，在近期股災前，台幣跌破30元兌換1美元關卡，但遇上股災，在基金贖回，以及國際資本調整全球資金分配比重的壓力下，台幣一度重貶至30.5元，不過隨即又往30元靠攏，足見台股對全球資本市場的吸引力。

由於全球救市導致資金氾濫，台股憑藉高殖利率以及實質業績加持下，有機會重返萬一關卡之上，但短線先挑戰中值10360點，也是跳空缺口10359-10171的上緣，這邊壓力會較大。

另外，對內關注台灣在清明連假14天後是否有大規模社區傳染；對外則關注歐美疫情是否趨緩、OPEC+減產協議是否有共識等。

由於台灣為下游供應鏈擔心缺料提前拉庫存，部分廠商業績仍持續高檔不墜，但若疫情久久未仍有轉圜跡象，對於實體經濟面的破壞將更嚴重，操作上仍宜謹慎小心。

(本文作者為中華財經台分析師曾英杰)

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(中時電子報)