緊鄰台鐵集集支線的二水源泉派出所旁花旗木盛開，與彩繪小火車相互輝映形成如畫夢幻美景，近日吸引大批遊客。（謝瓊雲攝）

台鐵集集支線為觀光小火車路線，近年常有民眾無故侵入路線。（本報資料照）

顧著賞花旗木，也要小心火車！彰化縣二水鄉源泉村花旗木盛開，粉紅色花海吸引大批遊客前來，11日下午驚傳一對母子賞花時侵入鐵道路線，又沒注意到小火車靠近，急忙跑開時疑似發生擦撞，5歲詹姓男童跌倒後頭部撕裂傷，所幸意識清楚，緊急送往竹山秀傳醫院治療，並無大礙。

二水鄉源泉村花旗木盛開，又以源泉派出所旁花況最美麗，所在地倡和村村長鄭慶松天天在臉書更新最新花況，近日媒體報導後吸引爆滿遊客人潮，為了搶拍美麗花海、和小火車行駛過去的照片，險象環生。

根據台鐵局通報，今天下午2點48分，台鐵集集支線2717車次列車，在源泉站至濁水站間4K＋100處，發生1名5歲小男童，侵入路線遭列車擦撞受傷，輕傷緊急送醫，經路警處理蒐證後15：40開車，約晚53分，旅客15人受影響，5歲男童輕傷緊急送醫。

鄭慶松轉述遊客說法，當時一輛列車行經彰化源泉站至濁水站之間時，發現鐵軌上仍有民眾在拍照，司機員連忙緊急煞車，5歲男童疑似嚇到，在被媽媽牽著手跑離過程中，不慎跌倒撞到額頭。不過鐵路警察局台中分局員林派出所員警表示，初步調查列車疑似有擦撞到男童，司機員初步坦承雖然煞停但還是有發生擦撞，目前仍在深入調查中。

(中時 )