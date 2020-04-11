顧著賞花旗木，也要小心火車！彰化縣二水鄉源泉村花旗木盛開，粉紅色花海吸引大批遊客前來，11日下午驚傳一對母子賞花時侵入鐵道路線，又沒注意到小火車靠近，急忙跑開時疑似發生擦撞，5歲詹姓男童跌倒後頭部撕裂傷，所幸意識清楚，緊急送往竹山秀傳醫院治療，並無大礙。
二水鄉源泉村花旗木盛開，又以源泉派出所旁花況最美麗，所在地倡和村村長鄭慶松天天在臉書更新最新花況，近日媒體報導後吸引爆滿遊客人潮，為了搶拍美麗花海、和小火車行駛過去的照片，險象環生。
根據台鐵局通報，今天下午2點48分，台鐵集集支線2717車次列車，在源泉站至濁水站間4K＋100處，發生1名5歲小男童，侵入路線遭列車擦撞受傷，輕傷緊急送醫，經路警處理蒐證後15：40開車，約晚53分，旅客15人受影響，5歲男童輕傷緊急送醫。
鄭慶松轉述遊客說法，當時一輛列車行經彰化源泉站至濁水站之間時，發現鐵軌上仍有民眾在拍照，司機員連忙緊急煞車，5歲男童疑似嚇到，在被媽媽牽著手跑離過程中，不慎跌倒撞到額頭。不過鐵路警察局台中分局員林派出所員警表示，初步調查列車疑似有擦撞到男童，司機員初步坦承雖然煞停但還是有發生擦撞，目前仍在深入調查中。
(中時 )
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