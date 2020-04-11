楊姓男子失蹤，警方與搜救團隊連日搜尋，終於在11日找到。（苗栗縣山城救援協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

苗栗三義楊姓男子與家人失聯許久，11日上9點多終於被苗栗警方及苗栗縣救難協會、苗栗縣山城救援協會尋獲，卻早已變成白骨，由於警方於現場沒有發現打鬥痕跡，將報請檢察官相驗釐清。

楊姓死者的女兒因嫁到桃園，少與父親碰面，偶而會以電話聯繫，但近期她突然聯繫不上父親，擔心他的安危於是在3月31日向桃園龍潭警分局報案協尋，經追查楊男手機最後發話地點在苗栗三義，桃園警方轉報苗栗警方協助。

警方調查，楊男雖設籍三義，但平時在北部工作居多，鮮少於老家親友聯繫，在巡邏查訪時，發現楊男的老賓士車停放在公墓旁，據附近民眾表示，那台車至少停了2個月，但車內無人、有1瓶農藥，因此研判楊父應該就在公墓周圍，警方隨即通報搜救團隊協助，但找了3天還是不見人影。

11日搜救團隊通知楊姓死者的女兒到場，大夥兒抱持最壞打算，在出發前請她燒紙錢並聲聲呼喚父親，沒想到在上午9點多就順利找到楊男，只不過他已幾乎只剩白骨。警方於現場沒有發現打鬥痕跡，詳細死因還有待相驗釐清。

(中時 )