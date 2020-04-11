雲林縣斗六市光興里長林正興病逝，11日補選，防疫高規格，居家檢疫、隔離者不得投票，僅設鎮西國小一處投開票所，選務人員及選民都得量體溫及消毒，並以透明壓克力隔板保護，最後開票結果由林正興兒子林柏洋當選。

林正興日前因病去世，因任期尚未過半所以舉行補選，兩位候選人其一就是林29歲的兒子林柏洋，另一位則是前里長林癸君的女兒49歲宋映慧，全里公民數723人，競爭激烈。

雲林縣選委會以高標準防疫，選擇廣大的鎮西國小禮堂為投開票所，選務人員及選民都得量體溫、消毒雙手，選務人員並得配戴口罩、手套，相距1.5公尺，且每隔半小時就有專人消毒一次，而為避免感染風險，居家檢疫、隔離者不得投票，還特別製作透明壓克力防護隔板，既不妨礙選務工作，又有保護作用。

投開票過程順利，最後林白洋以228票，比對手宋映慧多了20票當選，廢票3票，投票率約6成1。

(中時 )