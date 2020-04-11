新竹縣政府因應新冠肺炎疫情，13日將啟動異地辦公外，並公告13日將再封閉竹北國民運動中心及縣立游泳館7天，停車場部份仍正常對外開放。峨眉鄉長王增忠則對5月將在峨眉鄉舉辦的桐花祭，已決定停辦。

竹北國民運動中心和游泳館是委外由遠東鐵櫃鋼鐵廠公司營運，廠商對下周一封館1星期表示，持有票卡、場地預約及課程學員，將依停館的天數予以展延，權益不受會損，建議有運動需求的民眾，可先到戶外空氣流通的場所運動。

五月桐花開，往年新竹縣竹東、北埔、峨眉及寶山等鄉鎮都會舉辦桐花祭，並配合文化局共同行銷及向客委會爭取經費，目前只有峨眉鄉長王增忠公開表示，基於防疫考量，峨眉鄉取消舉辦今年的桐花祭。

王增忠說，雖然取消桐花祭，但峨眉鄉風景優美，有峨眉湖和十二寮風景區，遠離塵囂的山光水色，很適合民眾前來紓解壓力。

文化局表示，今年桐花祭預定在竹東文創區舉辦，已有數個鄉鎮聯合宣傳，在目前新冠肺炎疫情未見和緩下，近日內應會公開宣佈相關轉型做法及是否停辦，以降低交互傳染風險。

(中時 )