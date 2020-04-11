新冠肺炎疫情蔓延，政府要求全台酒店、舞廳通通停業，復工時間遙遙無期，造成特種行業哀號一片，不少酒店妹為求生存，在臉書交友軟體上面發文「4/9是國際上岸日，拜託包養我」，再放上自拍露奶火辣照，沒想到吸引網友注意，留言數量激增，私下暗盤交易熱絡，也意外讓酒店妹成了「度小月」的最佳方式。

臉書上名叫黎xx的女生，發文表示「求包養，如果沒有的話，我晚點再問一次」，發文時間點就是4月9日，還把留言設定公開，希望平常愛點她坐檯的恩客能關注她的近況，進行私下交易。

還有一名叫徐x的女生發文，「4／9是國際上岸日，求包養」，短短幾小時湧入3百多個讚跟數十篇留言，有人留言問過夜開房間的價碼，也有人約吃飯看電影，大家都希望能夠幫忙酒店妹「度過難關」。

酒店經紀小k說，自從北部傳出有酒店女公關確診案例後，同業們紛紛感到害怕，就連政府都祭出停業公文，就算酒店偷跑開門營業，但是酒店小姐為了自身安全也不願來上班，只好私接客人求被包養，因為一對一的方式可以減少被傳染的風險，也算是「明哲保身」的一種。

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(中時電子報)