11日適逢假日，白沙屯拱天宮參拜人潮還是很多。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

有信眾選擇不入廟，利用廟前廣場參拜。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，配合中央流行疫情指揮中心10日指示，即日起實施人流管制，要求參拜信眾由龍門進、虎門出，並於入口處加派志工逐一量測體溫，發燒或沒戴口罩者都不能進入，並採取分梯措施，1次開放10至15人，希望分流管制能避免群聚造成疫情擴散。

白沙屯拱天宮10日晚間9時許發出公告，因應中央政府最新防疫措施，即日起進行參拜單一路線進出人流管制，並停止改、補運服務，餐廳暫不提供平安餐，總幹事陳春發表示，11日把最後剩餘的食材處理完畢，12日起進香團來訪，拱天宮不供應午餐，連同停辦假日的點心。

陳春發指出，拱天宮配合政府單位政策，備妥洗手液、酒精等，加強防疫宣導，廟內嚴禁聚眾，已開始實施分流管制，呼籲信眾多利用廟前廣場參拜，若要進入廟內需統一由側門進出，分梯次進入，志工會在門口量額溫、檢視是否佩戴口罩，若信眾不願配合將不會放行。

白沙屯拱天宮實施人流管制，志工在入口處逐一量體溫。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

拱天宮分流管制上路，但適逢假日參拜信眾湧現，側門還是出現排隊景象，且人與人之間大多沒有保持戶外1公尺的社交距離，令管委會十分頭痛，陳春發再次呼籲信眾除了全程佩戴口罩，也不能忘了保持距離，保護自己也保護他人。

另外針對入廟的信眾可能會擠在殿前，反而會失去管制的本意，主委洪文華表示，有類似情形將派志工適時疏導。

(中時 )