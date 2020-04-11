新冠肺炎疫情延燒，口罩也成為民眾必備之物，為防口罩不夠用情形發生，政府也不斷推出政策應變，如今口罩實名制3.0上路後，口罩購買額度也從原本的7天3片大幅度上升至14天9片，但依舊有民眾反應買不到，對此疫情指揮官陳時中建議，可在下周四後購買。

口罩實名制新制上路後，成人每2周可買9片、兒童2周10片，但不少民眾反應仍買不到口罩，陳時中表示，新制第1天（9日）在藥局賣出1800多萬片，加上公務用的500萬片，等於1天共配出2400萬片；第2天（10日）在藥局銷售1400多萬片，加上公務用口罩也達2000萬片，他表示近期口罩配送量已大於總人口數，量是夠的，但因為販賣人次沒有增加，建議下周四後可比較輕買到。

民眾反應希望在口罩地圖上標示口罩尺寸，或開放兒童口罩可網路預購，陳時中表示「有更方便的辦法更好」但無法立刻解決的原因在於前端作業上包裝時就要區分，但郵局目前負荷已經很重，系統要調整仍需要一點時間。

(中時電子報)