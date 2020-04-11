中職預計領先全球開打，在新冠肺炎期間仍能進行職業比賽，成為全球球迷矚目焦點，中職會長吳志揚表示，為了讓世界看見台灣，因此官方轉播網路平台CPBL TV將開放4隊首場開幕戰，隔天放上VOD供全球球迷3天內免費看，希望全球球迷都有棒球可看。

中職開幕戰因雨延賽，不過中職仍保持積極將台灣棒球推向國際。吳志揚表示，中職是世界第一個開打的職棒聯盟，不僅要感謝政府，全民的配合也相當重要，目前台灣相對全球來說是更安穩的地方，中職採閉門比賽也相當重視防疫與健康，做了多項超前部署才能開打。

吳志揚也公布好消息，為了全球的棒球球迷，中職決定讓4隊首場開幕戰放上網路，比賽隔天起會將VOD免費開放3天，且會把連結貼在中職官方臉書及Twitter上，供全球球迷能在體壇停擺時看中職比賽。

此外吳志揚也透露，目前有國外節目商與中職洽談轉播，他僅說是「愛棒球、與台灣有交流的國家」，中職比賽有機會在國外電視台播出。

(中時 )