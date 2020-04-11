為因應新冠肺炎疫情，高醫大超前部署「隔離考場」。（高醫大提供／柯宗緯高雄傳真）

大學入學面試即將開跑，但受到疫情影響，12日將舉辦「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」公費生面試，承辦這次試務的高雄醫學大學全校總動員備戰，設置4間戶外隔離試場，還出動專業護理師進行引導，若有居家檢疫、居家隔離或考試當天突然發燒的考生，就會由特殊路線進入隔離試場。

高醫大指出，試場內部都裝設有個人筆電、耳機和應考說明等，全程將由面試委員以視訊方式進行面試，並全程錄音錄影，以確保考生權益。

高醫大指出，不只設有戶外隔離試場，面對急遽升溫的疫情，數百名考生將進入校園考試，校方更是嚴陣以待，事前就做好動線分流規畫和模擬演練。

應試當天請考生和陪考人員都必須佩戴口罩入場，陪考人員以1人為限，進入校園除了體溫量測外，也要求填寫TOCC問卷，問卷更增列了清明連假11個熱門旅遊景點。

另外，為了區隔一般校內師生及考生，從校門口就設置分流路線，考生要進入考場皆由專人引導，並確保每人都保持1公尺以上的社交距離；同時設有戶外家長休息區，設置大型電視牆播放校院系所簡介影片外，也安排專人引導家長從戶外路線參觀校園，以多元友善的方式防止多人群聚達到防疫的效果。

高醫大在這次疫情超前部署，無論校園管制、百人線上授課、線上會議、職員工分艙分流辦公演練等，無不以最高規格來因應。對於即將而來的大學入學面試，高醫大也竭盡所能做好防疫準備，期盼確保考生和校內師生的健康與權益。

(中時 )