影》邊境爆衝突 印度巴基斯坦交火 16:532020/04/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度邊境安全部隊巡邏與巴基斯坦邊境的資料照。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邊境爆衝突 印度巴基斯坦交火 5名印度特種部隊在印巴邊界「控制線」（Line of Control，LOC）附近的激烈衝突中遇害後，近5天來，兩個南亞宿敵大規模交火。 據俄羅斯衛星網11日報導，印度與巴基斯坦在「控制線」的戰火重現。巴基斯坦三軍公關部（ISPR）指控印度部隊，說他們過去24小時在邊境用重砲攻擊，並蓄意以平民為目標。 (中時電子報) #巴基斯坦 #印度 #邊境衝突 #交火 #控制線 也許您會感興趣 推薦閱讀 邊境緊張 巴基斯坦擊落印度無人偵察機 13:192020/04/09 軍事 國際熱門新聞 梅根心碎 哈利無意久待洛杉磯 - 國際 邊境爆衝突 印度巴基斯坦交火 - 時事 慟！美新冠死亡單日破兩千 創全球紀錄 - 國際 意外！英劍橋研究：新冠病毒有3類 在武漢已突變 - 國際 日死3000人！這國將淪下個歐洲重災區 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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