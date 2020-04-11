邊境爆衝突 印度巴基斯坦交火

5名印度特種部隊在印巴邊界「控制線」（Line of Control，LOC）附近的激烈衝突中遇害後，近5天來，兩個南亞宿敵大規模交火。

據俄羅斯衛星網11日報導，印度與巴基斯坦在「控制線」的戰火重現。巴基斯坦三軍公關部（ISPR）指控印度部隊，說他們過去24小時在邊境用重砲攻擊，並蓄意以平民為目標。

(中時電子報)