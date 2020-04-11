口罩新制上路，購買的人潮暴增，基隆市警方設立交通錐、延伸桿來維持民眾之間的「社交距離」。（基隆市警二分局提供／吳康瑋基隆傳真）

口罩實名制2.0上路後，由於一次可以購買成人9片、小孩10片，各地藥局湧現大批排隊人龍，基隆市警第二分局安瀾橋派出所11日攜手藥局，沿著隊伍設置交通錐及延伸桿，不僅可以保障排隊民眾的安全，更藉此維持排隊民眾之間的「社交距離」。

安瀾橋派出所長黃建中指出，自9日起，政府取消身分證字號單、雙號的購買限制，並放寬兒童、成人口罩類型限制，排隊人潮變多，也讓排隊等待的時間拉得更長，不少老人家坐在地板上排隊，不僅擋住行人通道，更讓車輛無法通行，還有一些民眾排隊排到大馬路上，人車爭道險象環生。對此，安瀾橋派出所便與轄區內藥局合作，利用「交通錐」及「延伸桿」來隔開排隊民眾的社交距離，並且除了有警方在現場疏導交通外，藥局也派員在場向排隊民眾加強宣導衛教及防疫觀念，讓民眾等待的時間不會無聊，又可學到正確的防疫觀念。

基隆市警察局第二分局表示，市民在防疫期間進入密閉空間，請務必配戴口罩，若進入公共場所，請配合測量體溫及使用酒精消毒雙手，並保持適當的安全社交距離，以免因個人疏忽肇致疫情蔓延。

(中時 )