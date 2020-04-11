勞動部為搶救放無薪假的民眾，推出「安心即時上工」計畫，以確保民眾的臨時收入。（基隆就業中心提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎衝擊就業市場，勞動部為搶救減班休息（無薪假）的民眾，推出「安心即時上工」計畫，提供每月最高1萬2640元補助，基隆市有329個名額，將於13日起受理報名，而工作内容是由基隆市政府安排，各單位都不同，有申請意願的求職民眾，可前往基隆就業中心辦理資格審核及登記，並接受派工。

基隆就業中心表示，工作内容是由基隆市政府安排，各單位都不同，有檔案整理、防疫清潔工作、協助售票、協助送書、協助販售口罩，資料登打、整理環境打掃等，依不同單位業務需求，將安排不同工作職缺，而適用對象為向公立就業服務機構申請登記當日前6個月內，勞工保險或就業保險的年資滿2個月以上，且最近一次地月投保薪資在新臺幣2萬3800元以下者，皆可受理審核。

就業中心指出，目前基隆市政府所提供職缺每小時核給158元工作津貼，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限，若有意願的民眾，可攜帶身分證到基隆就業中心洽詢，就業中心主任盛慧中提醒欲登記申請的求職民眾，為配合防疫政策，請進入中心的民眾務必全程佩載口罩，並接受量測額溫及噴灑酒精消毒雙手，也請依照就業中心所貼標示，保持中央流行疫情指揮中心日前制定社交距離，以維護自身及大家的健康。

(中時 )