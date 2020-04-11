新冠肺炎疫情衝擊經濟、百業蕭條，彰化縣政府結合勞動部推出安心即時上公計畫，500個職缺自13日、下周一開始受理登記申請，要搶要快！（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情衝擊經濟、百業蕭條，彰化縣政府結合勞動部推出安心即時上公計畫，500個職缺自13日、下周一開始受理登記申請，要搶要快！（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情延燒數月，嚴重衝擊經濟、百業蕭條，彰化縣長王惠美11日宣布，縣府結合勞動部推出「安心即時上工計畫」，將釋出至少500個打工名額，職缺遍布全縣26鄉鎮市，下周一、13日起即可受理登記申請。

王惠美表示，針對勞工推出的「安心即時上工計畫」，只要登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資在2800元以下等資格者，13日起即可向縣府所屬8個就業服務台及彰化、員林就業中心與所屬就服站來提出申請，經審核通過、符合資格者，就將安排公部門工作，歡迎民眾把握利用。

勞工處長吳蘭梅說，勞動部為協助部分工時在職勞工度過疫情影響階段，針對因此收入減少的打工族、自營工作者等勞工維持穩定就業，推出「安心即時上工計畫」，每小時工資158元、每月最高80小時、每月收人最多可增加1萬2640元，工作期間最長半年，且享有勞健保。

勞工處指，彰化縣政府設有8個在地就業服務台，另外勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心資訊，詳洽勞工處專線04-7532429或撥打免付費專線0800-529191（我愛就業就業）。

(中時 )