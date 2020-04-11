中職開幕戰擋住疫情卻擋不住老天爺，桃園下起雨勢導致中職開幕戰因雨延賽，補賽日期另行公布，世界首場職棒比賽要再等等。宣布延賽後，樂天桃猿與中信兄弟總教練都不約而同說相當可惜，但也是沒辦法的事，而明日中職將在桃園、台中兩地開打。

中信兄弟總教練丘昌榮表示，雖然延賽相當可惜，球員也準備很久，不過仍會全力備戰，他今日賽前受訪時曾說，「沒有盡力就好、開心打球，我們一定要贏。」明日兄弟在洲際球場將派出米蘭達，迎戰統一獅費爾本。

賽前樂天桃猿總教練曾豪駒（左）及中信兄弟總教練丘昌榮（右）相互致意。（范揚光攝）

而樂天桃猿總教練曾豪駒則說，在主場比賽又是世界第一場職棒賽事因雨延賽是沒辦法的，也要考慮到場地狀況及球員安全，明日桃猿將派出對戰富邦悍將成績不錯的威拉諾，迎戰悍將洋投索沙。

而桃猿共同總經理劉玠廷則表示，雖然球團準備了許久，不過當作好事多磨，明天只是對手改變而已，線上開球活動仍會進行，任賢齊會在電視前為中職開球，此外桃猿的行銷活動也會正常進行。

(中時 )