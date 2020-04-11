在家用餐成了防疫期間的新趨勢，不僅單點或套餐式的餐廳推出外帶美食，Buffet餐廳也不例外，饗賓餐旅旗下4大品牌「饗食天堂」、「果然匯」、「開飯川食堂」及「饗泰多」近期推出琳瑯滿目的外帶外送餐點，讓民眾以優惠價格將美食安心地帶回家享用。

Buffet餐廳「饗食天堂」首度打造外帶料理，最豪氣的推薦就屬「經典大滿貫組合」，集結10道澎湃豪華人氣共享餐，原價2910元，活動組合價2499元，若於iEAT LINE官方線上訂餐還可享9折，加入iEAT LINE好友滿額350元可以再領優惠碼，三重好康等於讓荷包現省700元。此外，為感恩醫護人員辛勞，「經典大滿貫組合」還祭出「醫護感恩專案」，不到7折、下殺史上最低折扣，全套僅1999元，加入iEAT LINE好友後可再省49元。（優惠即日起至4月30日止）

「經典大滿貫組合」集結「饗食天堂」餐台上最常補貨的人氣料理，每盒內容物足重500克，10道餐點可讓8至10人享用，包含有皮Q肉嫩的「德國豬腳」、久燉入味的「紅酒燴牛肉」、人氣必搶的「炸蝦天婦羅」、「大口饗樂骨」、「經典鹽焗雞」、「霸王櫻桃鴨」、「和風照燒雞腿排」、「油爆鹹酥蝦」、「櫻花蝦高麗菜」及「鮭魚功夫炒飯」，只要上網訂購便能輕鬆大快朵頤。

饗食天堂的「豪邁獨饗餐盒」，每280元。（饗賓餐旅事業提供）

為滿足小家庭及單身族群，也可彈性單點成組合餐，「饗食天堂」另外推出4道餐點「歡樂分饗自由配」，可以任選1道359元餐點、2道299元餐點和1道199元餐點，原價1156元，活動價僅999元；而任選2盒自由配餐點，還能以99元的優惠價格加購1份櫻花蝦高麗菜或鮭魚功夫炒飯。此外，還有3主菜、5配菜，每款280元及300元的2款「獨饗餐盒」可選。

蔬食百匯餐廳「果然匯」則推出機能健康的「果然活力餐盒」，內含北非小米拌鹰嘴豆及富含蛋白質且不易脹氣的天貝綜合鮮蔬沙拉，每盒200元；歐陸風味的「異國蔬活餐盒」則有松露義大利麵、黑胡椒猴頭菇及鮮蔬烘蛋等，營養滿點，每盒200元。此外，「開飯川食堂」及「饗泰多」則各自推出品項豐富的2至6人組合套餐和特色單點。

以前店內才能享用到的餐點，即日起於LINE平台搜尋「@ieatogether」加入「iEAT饗愛吃」帳號，就可馬上進行訂餐並同時享優惠。此外，外帶外送美食在「饗食天堂」、「果然匯」、「開飯川食堂」及「饗泰多」官網及粉絲團、iEAT饗愛吃APP、Eztable、Klook等平台皆同步開賣。

(中時 )