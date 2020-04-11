嘉義縣中埔鄉為刺激生育率，去年首次編列預算發放婦女生育補助，果然成功讓生育率止跌回升。（中埔鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉為刺激生育率，去年首次編列預算發放婦女生育補助，果然成功讓生育率止跌回升，短短1年就讓新生兒設籍人數增加34人，追回4年前水準，讓公所決定再加碼催生，將原有補助提高到第1胎1萬元，第2胎2萬元，第3胎萬元，藉此鼓勵民眾移居中埔養兒育女。

中埔鄉受人口老化影響，人口數持續下滑，檢視新生兒設籍人口，更是從2016年270人，2018年只剩237人，為鼓勵及提高鄉民生育意願，去年首次實施婦女生育補助，第1胎補助6000元，第2胎8000元，第3胎1萬，一年下來共發出170多萬補助。

「數字會說話」，鄉長李碧菁說，開始發放生育補助後，新生兒設籍人數明顯增加，根據戶政統計，中埔鄉內新生兒人數自2018年237人提升到108年271人，1年內增加34人。

為加大誘因，今年再度加碼提高補助金額，10日經代表會通過，未來凡父母設籍中埔鄉滿1年以上，新生兒也設中埔鄉，第1胎補助1萬元、第2胎補助2萬元、第3胎以上補助3萬元，5月1日正式上路，李碧菁說，希望透過提高生育補助，新生兒每胎萬元等誘人社會福利，搭配在地產業發展營造優質居住環境，吸引青年返鄉定居，共同繁榮中埔鄉。

(中時 )