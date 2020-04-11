日籍藝人早川小百合來台發展2年，非常熱愛台灣的人文風情，清新可愛的她也是《2分之一強》的固定班底，11日她表示本固定每1到2個月會回日本陪伴家人，只是新冠肺炎疫情間，她暫時無法回家，難過地說：「不能回家有點寂寞....」她打起精神地說媽媽都會關心她口罩有沒有足夠、身體會不會不舒服等，「當然我也會擔心家人是否吃的健康、口罩夠不夠用，希望家人在日本一切安好。」

她表示最近出了屬於自己的寫真書，也謝謝大家的熱情支持，只是她難免可惜地說：「原本打算安排簽書會，也因為疫情關係，最後沒有舉辦了...」她認為雖無法為大家親筆簽名送書，但是只要透過網路購買，還是會為粉絲們親自簽名後寄送給大家，「我真心希望這本寫真集，可以讓大家待在家的時候有點樂子！」

對於自己在演藝圈的發展，她期許今年或者未來有機會能夠出語錄相關的書集，熱愛游山玩水的她還開心地說：「疫情順利平安落幕後，我決定要去台灣的各大秘境探險了！」

(中時 )