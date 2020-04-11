中國大陸駐英國大使館於倫敦時間10日發表聲明，駁斥我駐英國代表處代表林永樂在英國雜誌《經濟學人》（The Economist）的撰文，並強調「沒有人比中國政府更關心台灣同胞的健康福祉」。

我駐英代表林永樂近日在《經濟學人》撰文指，台灣這次對抗武漢肺炎的經驗證明，不用威權國家的專制手段，民主國家仍可成功對抗疫情；比起中國專制手段，台灣是管理流行疾病的更好民主模式。

中國大陸駐英使館今發表聲明稱，關於《經濟學家》雜誌3月28日刊登的台北駐英國代表處代表林永樂的來信，我想聲明，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉。武漢疫情發生後，大陸國家衛生健康委及時主動向台灣地區通報疫情資訊。1月中旬，應台灣地區相關部門請求，台灣地區專家到武漢進行了實地全面考察，並同參與疫情防控和患者治療的大陸專家進行了交流。台方醫療專家對大陸方面的接待表達由衷感謝。

中國大陸駐英使館稱，世界衛生組織(WHO)是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在「一個中國」原則下通過協商作出合情合理安排。根據中方同WHO達成的安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參加WHO相關技術會議，有需要時WHO專家可赴台灣地區進行考察或提供援助。這些安排確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可即時有效應對。

中國大陸駐英使館指出，疫情發生以來，中方一直本著公開、透明和負責任的態度，即時向世界衛生組織和國際社會通報情況，分享資訊，開展國際合作。中方爲防控疫情採取迅速而果斷的舉措，付出巨大努力，不僅保護了本國人民，也保護了世界各國人民。這些重要的事實以及中方的努力與犧牲需要被世界瞭解和讚賞。

(旺報 )