台南市的火鶴花品質優良，9成銷往日本市場，新冠肺炎疫情衝擊使得日本花店停業到5月，連帶影響外銷，業者損失難以估計。（莊曜聰攝）

台南市的火鶴花占台灣外銷量7成，其中有9成全銷往日本，受到新冠衝擊，使得外銷受阻，南市府將設法行銷推廣，希望能打開內需市場。（莊曜聰攝）

台南市種植火鶴花面積約53公頃，生產面積占全台第一，南市火鶴花外銷以日本市場為最大宗，依年產500萬支來算，約有9成都銷往日本，但受到新冠肺炎疫情影響，日本的花店關閉到5月，衝擊消費市場甚鉅，連帶使得業者出貨卡關，台南市長黃偉哲11日到六甲區的火鶴花農場了解產銷狀況，南市府農業局也擬訂行銷推廣方式，盼能替農民打開內需市場。

除了蘭花外，台灣也是全球最大的火鶴花產地之一，而日本則是亞洲最大的花卉消費市場，光是火鶴花每年就要用掉上千萬支，其中就有一半是來自台南，台南六甲區更是重要產地，多年來經過試種與改良，品質與花色多元，進口火鶴逐漸退場，都由本產火鶴取代。

百芳農場業者林芳珠說，新冠肺炎衝擊全球花卉外銷，但台灣火鶴品質好加上鄰近日本，因此可走海運銷售，漲價幅度比空運低，加上政府紓困方案補助運費，原本以為影響不大，但日本進入緊急狀態，連花店都在上周四宣布停止營業到5月6日，需求急凍，而4月起正值火鶴盛產，損失更難以估計。

台南市長黃偉哲11日走訪百芳農場了解產銷狀況，體驗火鶴花採收、清洗、包裝等流程，他說外銷若受到影響，就要開拓內需市場，像下個月的母親節檔期，除了玫瑰、康乃馨外，火鶴花外觀是可愛心型，台語諧音又是「乎賀」，相當討喜，市府也會替業者行銷。

南市府農業局也研擬內需振興措施，包括以現場或視訊方式於國中、小學辦理花卉教學，推廣校園花卉教育，以及推動廟宇祭拜以花祈福，鼓勵信眾參拜時使用鮮花以增加花卉銷售通路，並輔導火鶴花產銷班、社區或合作社進行花卉品牌包裝設計，強化品牌行銷，有效拓展客群等方式，提高用花需求，降低疫情衝擊。

(中時 )