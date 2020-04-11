「國民姑姑」海芬在繪畫上有著高度天分，自2015年作畫以來，每一幅作品皆讓粉絲們嘆為觀止，近日她錄《女人我最大》時笑說去年因脊椎痛、肌肉長期發炎至醫院就醫，在院內候診時就畫了一張圖，「粉絲看到我的畫馬上就猜出來我在榮總！」可見她的畫作擬真度極高。她坦言現在身體仍有痠麻的現象，得持續到診所復健，「比較明顯一點差異就是現在寫字都寫不久了。」

海芬會在空閒時間作畫帶給大家歡樂。(摘自海芬臉書)

她表示上周跟妹妹去掃墓，回家後花了15分鐘快速畫了卡通人物在口罩套上，沒想到家人一看到時非常喜歡，她分享在臉書平台上後也廣受粉絲們的讚美，然而卡通人物口罩套在版權考量下並無法當作正式商品售出，為此她想出了另一個辦法，「若粉絲朋友喜愛我的自創作品<小雞Q又惹事了嗎>，只要用519元，這其實是我的生日數字，就能把喜愛的卡片帶回家，卡通口罩套改用送的，大家喜歡就好。」

海芬自創的小雞Q十分可愛。(摘自海芬臉書)

她坦言自創作品是給大人看的，寫上許多詼諧有趣的語錄，「若可以的話，我期許未來能夠出自己的童書或者動漫。」

(中時 )