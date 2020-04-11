美國海軍研究所4月月刊《Proceedings》刊登了重量級學者撰寫的兩篇文章，其中一篇主張美國動用私掠船對抗中國大陸的海洋擴張，立刻引發反對聲音。另一篇報告說，大陸的海上民兵武裝已經成為大陸國家海洋戰略的重要組成部分，需要提高警覺。

美國之音報導，美國退役陸戰隊上校、戰略與國際研究中心資深顧問坎奇安（Mark Cancian）和學者施瓦茲（Brandon Schwartz）撰文說，大陸龐大的商船船隊對美國構成了不對稱的薄弱環節，大陸的全球貿易如果遭到攻擊，將會破壞陸方的經濟與穩定。美國應該向私人船隻發放私掠許可（letter of marque），允許私人船隻在發生雙邊衝突時攔截並扣押中國的商船與物資。

文章提到，美國1907年以後就沒有正式簽署發放過私掠許可，可這是「出於戰略和政策考量，不是出於法律考量」，而且美國憲法也允許國會簽發私掠許可。

文章並指出，私掠許可在衝突發生後很快就能簽發，私人船隻幾個星期內就可以投入獵捕商船的行動，而建造一艘戰艦大概需要四年的時間，動用私掠船因此是對抗大陸海洋擴張最廉價並迅捷的工具。

這兩篇文章刊登後很快有人提出異議。美國軍事記者艾克斯（David Axe）10日在國家利益（National Interest）網站上發文說，美國如果發放私掠許可，中國可能採取報復措施，也向民營船隊發放私掠許可，對美國的商船和所有往返於美國的國際船運實施攔截，讓美國的國際貿易受損。文章說，簡單的事實是，美國對外貿的依賴幾乎與大陸相同，而且大部分是透過船運，「後果可能很可怕」。

新加坡南洋理工大學國際與戰略研究所研究員許瑞麟（Collin Koh）說，使用私掠船的想法「政治上不可行」，「會被認為是公然的挑釁，可能招致中國報復」，而且「根據聯合國憲章，此舉可能被認為是動用武力，也可能招致國際譴責」。

美國學者考慮動用民間力量對付大陸海洋崛起，大陸也在繼續擴大民間力量的國防參與。美國蘭德公司兩位亞太研究學者4月6日發表報告說，大陸的海上民兵武裝（PAFMM）在南海和東海的主權聲索活動中正在發揮越來越大的作用。具體手段是，從後方向有爭議的灰色區域（gray zone）調集大量武裝漁船，既能在數量上壓制對方的維護主權行動，又能避免國際關注，降低美國進行干預的可能，以「海上人民戰爭」的方式做到「不戰而勝」。報告因此認為，中國的海上民兵武裝已經成為中國國家海洋戰略的重要組成部分，需要引起足夠的警覺。

(中時 )