4月12日為復活節，如今新冠肺炎疫情當頭，相關節日傳統和宗教活動成了美國各州防控疫情的新問題。不過，為了讓孩子們安心，在鄰近首府華盛頓的馬里蘭州，州長霍根簽署一項「行政令」，宣布「復活節兔子」是「必要工作人員」，牠們可以到處「蹦蹦跳」，為馬里蘭的孩子送復活節籃子。

復活節兔子是復活節的象徵之一。兔子為多產動物，象徵著春天的復甦和新生命的誕生。而在希臘神話中，兔子是愛神阿芙羅狄忒（維納斯）的寵物，也是日耳曼土地女神霍爾塔的持燭引路者。現今，兔子成為給孩子們送復活節彩蛋的使者。彩蛋是復活節的象徵性物品，為表達友誼、關愛和祝願的方式。

美國疾病控制及預防中心（CDC）8日公布新指引，放寬從事「必要行業」的員工復工條件，即便他們曾接觸新冠病毒患者，只要無病徵就可返回工作崗位。而目前美國通常是由州及市政府定義何謂「必要員工」。

10日為耶穌受難日，美國總統川普參加了白宮橢圓形辦公室的復活節祈禱。他說，雖然民眾無法像往常般參加復活節聚會，但可利用這個神聖時間聚焦於祈禱、反思及增進與上帝的關係。川普稱，美國正參與一場從未試過的戰鬥，他要求所有美國人祈禱，祈求上帝治癒美國、為悲痛的人帶來安慰，以及為醫護人員提供力量。

肯塔基州州長貝希爾10日敦促居民，不要以任何形式外出參加復活節禮拜活動，哪怕只是開車去教堂的停車場。3月24日，川普曾表示，希望在4月12日復活節重新恢復美國經濟活動。但不到一周，他決定將減緩疫情的防控準則延長至4月30日。

(中時 )