受到新冠肺炎疫情衝擊，近期不乏飯店業者祭出各式優惠吸客，高雄中央公園英迪格酒店近期推出的「住二免一禮遇」住房專案，更是讓房客在假日續住不用錢，民眾只要在飯店官網先註冊成為洲際酒店集團優悅會會員，再至飯店官網或APP程式預訂6月28日前入住2晚，若入住首日為周五或周六，第2晚就會由飯店招待，每晚每房3999元+15%元，符合優惠條件等於平均1晚每房含稅僅2300元。

高雄中央公園英迪格酒店的超豪華房。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

高雄中央公園英迪格酒店位於市中心，鄰近捷運也使旅程更方便，飯店內隨處可見富設計感的在地港都風華，各角落濃縮著品牌巧思，包含貨櫃牆、大船入港、黑膠唱片等擺設，也是許多文青愛拍照打卡之處。飯店這次推出的「住二免一禮遇」住房專案，不僅價格下殺近5折，房客還可入住廣受海內外旅客喜愛的12坪超豪華房，部分房型浴室還設有大面積落地窗，可飽覽城市景觀。

飯店近期也配合各項防疫措施，提供旅客安心之旅，包含全館員工配戴口罩，於酒店大門、餐廳酒吧入口安排專人測量額溫，並設置感應式酒精噴灑消毒器供顧客使用，公共區域及客房皆每日定時消毒清潔；而129間客房為獨立空調，除室內循環外，也會導入室外新鮮空氣。

高雄中央公園英迪格酒店推出的「漁獲餐盒」。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

此外，飯店也特別精選中、西餐大廚拿手料理，提供外帶美食讓民眾帶回家享用。繼3月推出貨櫃造型餐盒，因造型獨特而大受好評，開賣2周就完售近400個，現在餐飲團隊又推出創意十足的「漁獲餐盒」，讓先前來不及品嚐的饕客，有機會再搶購吸睛又美味的飯店餐盒。餐盒菜色包含大廚選用烏魚子製成火候十足的什錦炒飯，搭配現流捕撈草蝦、生菜、油醋醬製成的冷菜，還有清炒多樣春季蔬菜，每盒199元。

(中時 )