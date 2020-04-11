台中近年崛起1名大亨看好餐旅相關行業，花了15億併購3間飯店，不料最近卻傳出旗下的國都飯店出現在法院的法拍公告上，預計24日第一拍底價為2.77億元，這也是該大亨的翰詮集團名下被法拍的第7件資產。

根據法拍資料顯示，賴姓大亨的翰詮集團名下在近10個月以來，禾田亞太總部、仁愛鴻禧、銓友鳳凰天廈、寶璽公園覺邸、慕尼黑頂樓等物件陸續遭到法拍，但大多數在第一拍時均流標，第二、三拍才售出，累積金額約5億餘元。

而賴姓大亨旗下的國都飯店近日也出現在法拍公告上，總面積1331坪底價為2.77億，24日將進行第一拍，由於受到新冠肺炎影響，飯店、觀光等產業都受到衝擊，專家認為在第一拍售出的機率不高。

據悉，翰詮集團主要是透過貿易代理賺進第一桶金，自國外代理30餘種商品在全台各大通路銷售，近年來才轉戰營造以及餐旅業，沒想到卻慘遭挫折。

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(中時電子報)