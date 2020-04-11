大陸075型兩棲攻擊艦驚傳火災 17:522020/04/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸075型兩棲攻擊艦11日在上海滬東中華造船廠發生火災。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海軍建造的首艘075型兩棲攻擊艦驚傳於4月11日在上海滬東中華造船廠發生火災。 據網路照片顯示，075型兩棲攻擊艦過火後的尾部被熏黑。這艘著火的075是同型艦的首艦，於2019年9月25日正式下水，至今仍在舾装中。此次大火，恐怕會延遲該艦的交付時間。 (中時電子報) #075型兩棲攻擊艦 #驚傳 #舾装 #大陸 #火災 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸不見血戰場 打假誰怕誰 01:292020/04/07 焦點新聞 輿論戰疫 兩岸網紅隔空對嗆 01:302020/04/07 兩岸要聞 救中小企業 林毅夫籲發消費券 01:302020/04/07 兩岸要聞 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 15:562020/04/07 社會 驚傳病情惡化 英相強森住進ICU 20:412020/04/07 國際 台中驚傳女童疑遭侵犯 警火速逮惡狼偵訊 21:462020/04/07 社會 新聞分析－驚傳砍單 iPhone這麼慘？ 04:102020/04/08 財經要聞 驚傳酒店女公關確診 北市府急消毒隔離 03:052020/04/09 生活 北市酒店女公關驚傳確診 現場一堆酒客崩潰 08:312020/04/09 社會 防疫期間兼顧居家安全消防局教民診斷 17:422020/04/09 社會 兩岸熱門新聞 大陸075型兩棲攻擊艦驚傳火災 - 兩岸 陸個別省份 又現聚集性新冠病例 - 兩岸 - 旺報 美軍頻巡台海 美最高武官：對手勿懷疑美軍實力 - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 山雨欲來 陸官媒籲做好準備 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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