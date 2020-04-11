大陸海軍建造的首艘075型兩棲攻擊艦驚傳於4月11日在上海滬東中華造船廠發生火災。

據網路照片顯示，075型兩棲攻擊艦過火後的尾部被熏黑。這艘著火的075是同型艦的首艦，於2019年9月25日正式下水，至今仍在舾装中。此次大火，恐怕會延遲該艦的交付時間。

(中時電子報)