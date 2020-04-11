日前傳出一個本土確診個案379，原本疫情指揮中心公布的疫調資料稱「生活單純」，未料隔天被爆該個案為北市酒店女公關「Ｊ小姐」，她有症狀後還去上班，真正與多少酒客接觸仍未知。政治名嘴姚立明被問到若瞞著太太去特種場所被隔離怎辦？他秒回：「就說我不是跟379，我是跟366有接觸」，此話一出，讓旁人笑翻 。

姚立明在政論節目《新台灣加油》上表示，Ｊ小姐染疫，第一天匡列的都是她最親密的家人，第2天有30幾人，是桃園衛生局一位科長突破心防，她才慢慢把所有足跡說出來，這已經很不容易。因為她就是不想造成自己更大傷害，或者是她所接觸的客人，這些客人從36人變成71人，親近她的人都已經很快就知道了，客人是愈講愈多。

姚立明認為，這些在4月後曾到J小姐服務過的酒店消費的人，本來就應該要主動自主健康管理，不用被通知，就應要自我隔離或檢疫。他被問到若瞞著太太去特種場所，怎麼告訴太太要做隔離或檢疫？姚立明則秒回說：就說「我不是跟379，我是跟366有接觸」。他最後呼籲網友不要再去肉搜J小姐或她所接觸的客人，這樣對防疫不利，以免這些客人因為怕就不隔離了。

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(中時電子報)