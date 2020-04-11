台中市政府在洲際棒球場規畫出入口健康管理，裝置紅外線熱像儀體溫監控設備。（盧金足攝）

中華職棒31年賽季12日中信兄弟與統一7-ELEVEn獅，將在台中洲際棒球場對戰，市府在球場規畫出入口健康管理、賽事人員實名制登記、公共空間消毒及公告防疫宣導等四大措施，呼籲民眾透過電視轉播、線上直播，在家以多元平台欣賞賽事，兼顧防疫與加油打氣。

台中洲際棒球場為中職棒球賽場地之一，也是中信兄弟主場，運動局開幕戰前舉行防疫研商會議，防疫措施包括辦公室、球員休息室及廁所等公共空間消毒作業、裝置紅外線熱像儀體溫監控設備、入場需實施實名制與體溫測量及酒精消毒、除球員外的工作人員皆需佩戴口罩，於球場公告防疫宣導等。

運動局表示，中信兄弟主場賽事轉播平台除緯來電視網、愛爾達電視、CPBL TV、ELTA TV、LINE TODAY、Yahoo奇摩運動、麥卡貝之外，還有Twitch 中信兄弟官方頻道，歡迎喜愛運動賽事民眾，藉由有線電視、MOD、OTT、網路等平台一同為喜愛的職棒選手加油打氣。

(中時 )