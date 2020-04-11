曾在台東某國小擔任球類運動教練的男子，4年來利用臉書誘騙12名少年傳生殖器自拍照片，遭依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，在申請停止羈押期間仍試圖透過臉書與被害少年聯絡，停止羈押遭到駁回。

起訴書寫到，2015年間起至2019年間，被害人達10餘人，可知該男子犯行並非偶然，且男子於本案在押前曾擔任小學球類運動教練，而事件曝光後，男子曾在遭禁止到校後，仍試圖透過臉書與告訴人少年聯絡。

檢方調查，男子之犯罪手法具有計畫性，且受害人眾多，足以認為被告之守法觀念薄弱，自我控制能力不佳，則如未予羈押，縱使命令男子定期前往派出所報到或限制住居，均無法防堵男子再次透過網路或其他方式犯同類型犯罪之可能。

況男子所涉妨害性自主等犯行，依卷內事證，已知至少有10餘件不同案例，足認定對社會安全有相當大之危害，，因此判定仍有繼續羈押之必要，停止羈押聲請遭駁回。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )