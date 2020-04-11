2020中信兄弟年度應援歌曲「我們兄弟」

中華職棒31年中信兄弟主場開幕戰將於明日（12日）在臺中洲際棒球場進行！雖未開放球迷進場，但場邊仍會照常應援，炒熱球場氣氛，除了中信兄弟啦啦隊女孩Passion Sisters外，中信兄弟日前也向募集球迷應援影片，有機會在球場大螢幕及直播平台Twitch的「中信兄弟官方頻道」露出，還會抽選球迷送出「2019主題日實戰球衣」及10顆簽名球！

昨日發佈的中信兄弟年度形象影片「CHASE」首部曲廣受好評，除此之外，中信兄弟球團更推出2020中信兄弟年度應援歌曲「我們兄弟」，由王威晨、詹子賢、岳東華及廖乙忠四位選手領唱，再搭配副領隊「恰恰」彭政閔感性「獻聲」。整首應援歌曲以輕快明朗的節奏搭配中信兄弟年輕選手熱血堅定的歌聲，呼應出今年年度口號「CHASE」，一起追逐夢想與總冠軍的期望！

去年度中信兄弟應援歌曲「我的兄弟」，每在球員跑回本壘，踩下本壘板得分的那一刻，全場象迷熱情齊唱我的兄弟，那是最感動也最溫暖人心的聲音。而今年推出「我們兄弟」，將之設定為球隊新的安打歌曲，也期望疫情能盡快結束，球迷們重新踏進球場的那一刻，一起將象迷最有力的聲音與最勇敢的力量傳達給球員，不僅是「我的兄弟」，而是「我們兄弟」。

4月12日中信兄弟洲際主場開幕戰，直播平台Twitch的「中信兄弟官方頻道」將由當家主持人「小白」擔任主播，副領隊「恰恰」彭政閔則將獻出例行賽球評處女秀！「中信兄弟官方頻道」節目豐富，賽前除了有PS女孩彩排直播及嶄新洲際棒球場開箱外，也有「我們兄弟」的教學與互動喔！歡迎世界各地的球迷朋友一起透過網路轉播，持續關注中華職棒，為中信兄弟加油！

witch中信兄弟官方頻道節目表（賽後「凱旋象前」節目如贏球才有進行）

(中時 )