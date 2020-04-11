20200410中天新聞 疫調追蹤！ 確診酒店女公關 已匡列71名接觸者

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前親口證實案379例為台北某知名酒店女公關，該案一夕由生活單純的家庭主婦變成高檔酒店紅牌，消息一傳出全台都傻了，不僅業界亂成一團，連恩客也著急詢問是哪家酒店中獎。對此，資深媒體人尚毅夫在節目中鬆口直言其實業界也蠻靈通的，大概馬上都知道哪家，而主持人謝震武也幫大家問出心中最想知道的問題：「這一家真的有很多政商名流會去嗎？」

台北市知名高檔酒店一紅牌確診，人心惶惶，甚至傳出10多天前就有道上大哥在群組「超前部署」，要求小弟短期別跑這家酒店消費，別四處亂跑，還瘋傳確診紅牌長相甜美，激似混血女星Angelababy。

尚毅夫近日在節目中透露，其實當天女公關確診消息一傳出，許多業者立刻接到許多酒客詢問電話：「是不是你們店裡？是不是你們店裡？」不過業界消息很靈通，大概馬上都知道是哪家中獎。

謝震武更好奇追問：「這一家真的有很多政商名流會去嗎？」尚毅夫坦言其實翻翻雜誌，有些名人去這家酒店還被拍到，還蠻多的，答案呼之欲出。

(中時電子報)