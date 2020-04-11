溫昇豪在《墜愛》和安心亞、程茉有三角戀，周旋在「方家姐妹」當中，飾演妹妹方千芮的程茉在劇中大受打擊，揪心劇情連工作人員都忍不住同情程茉，在她等戲時說：「妳男朋友怎麼一直在跟前女友見面？」程茉也無奈回：「對啊，他們一直碰到，他就是『中央空調』！」

劇中三人對戲時氣氛難免凝重，溫昇豪在現場會想辦法搞笑，其中有幕溫昇豪和安心亞到農場約會，拍攝時天氣正巧逐漸轉熱，他決定內搭短袖上衣，安心亞則穿著毛料長袖戲服，發現溫昇豪的小心機，她追問：「為什麼你裡面是短袖？」溫昇豪笑說：「因為我會熱啊！」安心亞也不甘示弱：「那我也會熱。」溫昇豪則妙回：「妳把它拉起來就好了。」雖然兩人現場狂鬥嘴，但kiss時仍十分投入，畫面唯美，安心亞也對溫昇豪的吻功讚不絕口。

劇中程茉介意男友跟姊姊的舊情，散心時為了撿合照落水意外落水，安心亞看到程茉被水嗆到想拉她上岸，卻差點跟著落水，事後安心亞餘悸猶存，表示當下被嚇到放聲尖叫「我差點被她拉下去，心臟真的停了一拍。」程茉也因這場戲被水嗆到狂咳嗽。

溫昇豪在《墜愛》和安心亞、程茉有三角戀。（歐銻銻娛樂提供提供）

程茉在《墜愛》中得知男友周旋在自己和姊姊之中，無法接受。（歐銻銻娛樂提供提供）

程茉在劇中介意男友跟姊姊的舊情，散心時意外落水。（歐銻銻娛樂提供提供）

劇中程茉介意男友跟姊姊的舊情，散心時為了撿合照落水意外落水，安心亞看到程茉被水嗆到想拉她上岸，卻差點跟著落水。（歐銻銻娛樂提供提供）

(中時 )