詩人沈花末曾於2003年出版散文集《加羅林魚木花開》，讓台電魚木漸為人知，圖為民眾駐足欣賞沈花末在17年後、再次創作的新詩「我的樹-致加羅林魚木」。（圖：台電提供）

民眾5月收到的電費帳單，也可見台電魚木美麗身影。(圖：台電提供)

疫情讓許多人無法去日本賞櫻，而台電位在公館溫州公園旁珍貴外來樹種「加羅林魚木」，4年發展下來已成一處賞花秘境。時逢4月盛開花期，正綻開出美麗黃白花朵，加上台電本月找來插畫家、詩人打造新詩插畫創作牆，歡迎民眾在防疫期間前來欣賞。而台電魚木花蹤，也將登上5月電費帳單，成封面主角。

台電指出，台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，是台電工台電員工近40年前無心插柳種下，也是台北市近2000棵受保護樹木中唯一的魚木。時光回溯到約1983年，當時兩位工程單位同仁，誤把珍貴魚木當成菩提樹種下，祈求佛祖保佑台灣電力建設順利。直到一位台大學生經過撿拾花株回學校研究，才發現這棵「菩提樹」其實是來自大洋洲加羅林群島、少見的加羅林魚木。

過去魚木是種在圍牆內，隨著魚木愈加茁壯開始影響樹根生長，台電因而在2016年進行公共藝術空間改善，拆除角落圍牆、遷移電力設備，設置設露天涼椅。

今年4月更進一步擴大美化周邊牆面，聯手同為「城南台大人文生活場域」成員的紀州庵文學森林，與知名詩人沈花末、插畫設計師蔡豫寧，量身打造寬3.1公尺、高1.2公尺的專屬新詩插畫創作，打造超美賞花空間。而呼應防疫，台電也提醒賞花要記得保持社交距離。

魚木的美麗身影也將進一步收藏在5月份電費帳單封面，連2年民眾收到電費單，都可見其盛開花影。

(中時 )